Boots | la serie che ridefinisce la forza e la fragilità dei soldati
Sono passati quasi quarant’anni da 365 Giorni all’Alba, ma il ricordo di quella pellicola rimane ancora oggi simbolo della durezza della vita militare. Con Boots, Netflix sceglie un approccio completamente diverso: la disciplina e la brutalità non spariscono, ma lasciano spazio anche a momenti di umorismo e riflessione sull’inclusione. Un equilibrio sorprendente, che permette di raccontare la caserma senza l’angoscia soffocante dei classici film militari. Tra addestramento e identità: il percorso di Cameron Cope. In otto episodi, Boots segue un gruppo di giovani reclute dei Marines negli anni ’90, ognuna con i propri sogni, paure e ferite. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
