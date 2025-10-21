Boots cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix che non piace al Pentagono

Serie tv. – All’inizio sembra una storia di formazione come tante: un ragazzo spaesato, un’estate sospesa tra la fine della scuola e il futuro da costruire. Ma in “Boots”, la nuova serie Netflix uscita il 9 ottobre, la ricerca di sé passa per il luogo meno prevedibile: una base militare. Ambientata negli anni Novanta, la serie racconta l’avventura di un adolescente gay che, per sfuggire alla provincia e a se stesso, decide di arruolarsi nei Marines. Il risultato? Un racconto potente, insieme dolente e ironico, che negli ultimi giorni ha scatenato un inatteso terremoto politico. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Boots”, cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix che non piace al Pentagono

