Boom di vaccinazioni nelle farmacie bresciane | 11mila dosi in pochi giorni

Boom di vaccinazioni antinfluenzali nelle farmacie di Brescia: nella prima settimana in cui il vaccino è stato somministrato, ovvero dal 13 al 18 ottobre, nei 138 presidi dell’Ats di Brescia sono stati quasi undicimila i bresciani che hanno varcato la soglia di una farmacia (per l’esattezza 10. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Vaccino antinfluenzale gratuito, come prenotare e dove farlo a Brescia - Si richiede online o dal proprio medico di base e si può effettuare nelle farmacie o negli ambulatori, ma anche nei centri vaccinali durante i Vax Day sabato e domenica ... Si legge su giornaledibrescia.it

