Boom di malattie professionali nel Frusinate

In quattro anni le denunce di malattie professionali nella provincia di Frosinone sono più che raddoppiate, passando da 794 casi nel 2020 a 1.616 nel 2024, con un aumento del 103,5%. A renderlo noto è la CGIL di Frosinone e Latina in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

