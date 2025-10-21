Boom di furti parziali di auto in Italia | quali sono le regioni più colpite

La Lombardia guida la classifica dei furti parziali di auto in Italia, seguita da Lazio e Campania. Dai dati raccolti nel nuovo report pubblicato da LoJack, il fenomeno colpisce soprattuto le utilitarie, ma anche le auto di segmento più elevato, producendo danni elevati - fino a oltre 5mila euro per vettura - per i proprietari dei mezzi e alimentando il mercato illegale dei pezzi di ricambio in Italia e all'estero. Grazie a LoJack sono stati recuperati nei primi 6 mesi dell’anno 1.032 veicoli, per un valore complessivo di 33,4 milioni di €. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Boom di furti parziali di auto in Italia: quali sono le regioni più colpite

