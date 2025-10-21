BookCity Milano fa tappa anche a Como tutti gli appuntamenti in città
Dal 10 al 16 novembre si terrà la seconda edizione di BookCity Milano a Como, realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale Aslico e l’Associazione culturale Parolario, con il patrocinio del Comune di Como e #Comolegge, per un articolato programma di incontri, presentazioni, dialoghi e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
