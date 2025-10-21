Bonus Veicoli Elettrici 2026 | come presentare la domanda passo dopo passo

Il Bonus Veicoli Elettrici 2026 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera acquistare un’auto a emissioni zero e contribuire concretamente alla riduzione dell’inquinamento. L’incentivo, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il Decreto n. 236 dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it