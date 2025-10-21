Bonus Veicoli Elettrici 2026 | come presentare la domanda passo dopo passo
Il Bonus Veicoli Elettrici 2026 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera acquistare un’auto a emissioni zero e contribuire concretamente alla riduzione dell’inquinamento. L’incentivo, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il Decreto n. 236 dell’8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bonus incentivi auto elettriche 2025: si parte mercoledì 22 ottobre alle ore 12. Il prossimo 22 ottobre verrà quindi attivata la nuova sezione della piattaforma ministeriale dedicata alla richiesta degli incentivi statali per l’acquisto di veicoli elettrici. Una novità imp Vai su Facebook
Bonus veicoli elettrici, al via le domande per cittadini e microimprese Aperta la piattaforma per cittadini e microimprese che rottamano mezzi inquinanti per passare all'elettrico https://gdc.ancidigitale.it/bonus-veicoli-elettrici-al-via-le-domande-per-cittadini- - X Vai su X
Bonus veicoli elettrici: aggiornate le FUA e ampliata la platea dei beneficiari - L'Istat ha pubblicato un nuovo elenco di Aree Urbane Funzionali (FUA): 368 Comuni in più accedono agli incentivi per acquisto veicoli elettrici. Scrive msn.com
Bonus Veicoli Elettrici 2025: fino a 11.000 € per privati e imprese, domande dal 22 ottobre - Richiedi dal 22 ottobre il Bonus veicoli elettrici 2025: fino a 11. Secondo commercialista.it
Bonus auto elettriche, il via dal 22 ottobre. Come funziona in 10 domande e risposte - it: l’inserimento delle domande potrà avvenire dalle 12 di mercoledì prossimo ... Si legge su msn.com