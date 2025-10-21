Bonus POS 2025 | ecco come recuperare le commissioni bancarie

Il Bonus POS 2025 prosegue come misura di sostegno per imprese e professionisti. Questo incentivo consente il recupero delle commissioni sui pagamenti elettronici. Si tratta di un credito d'imposta del 30% destinato a chi ha ricavi non superiori a 400.000 euro. L'agevolazione mira a ridurre i costi delle transazioni digitali e incentivare l'uso della moneta elettronica.I beneficiari del Bonus POS e le operazioni ammesseL'agevolazione fiscale nota come Bonus POS è destinata a una platea specifica di contribuenti. Possono beneficiare del credito d'imposta tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professioni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

