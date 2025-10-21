Bonus patente autotrasporto 2025 | fondi esauriti in poche ore

Scuolalink.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri si è concluso in poche ore il click day 2025 per il bonus patente autotrasporto. La piattaforma dedicata ha esaurito rapidamente i 4,7 milioni di euro stanziati. Questa misura, voluta dal governo Draghi, mira a incentivare giovani under 35 ad intraprendere la carriera nel settore dei trasporti. Il contributo copre i costi per le patenti C e D, necessarie per guidare mezzi pesanti e autobus.L'esaurimento dei fondi e l'obiettivo della misuraLa giornata di oggi, 20 ottobre 2025, ha segnato l'apertura del click day per l'atteso bonus dedicato al conseguimento delle patenti professionali. L'interesse per l'incentivo è stato straordinario, tanto che la piattaforma ministeriale, attiva dalle ore 12:00, ha registrato il "tutto esaurito" in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

bonus patente autotrasporto 2025 fondi esauriti in poche ore

© Scuolalink.it - Bonus patente autotrasporto 2025: fondi esauriti in poche ore

Contenuti che potrebbero interessarti

bonus patente autotrasporto 2025Click day per il bonus patente 2025: come fare domanda - È iniziato il bonus patente 2025 con il nuovo click day: contributi per giovani autisti, domande online sul portale MIT fino a esaurimento fondi disponibili. Secondo notizie.it

bonus patente autotrasporto 2025Al via dal 20 ottobre il Bonus Patente 2025: fino a 2.500 euro per i giovani autotrasportatori - Attiva la piattaforma del MIT per richiedere il buono dedicato ai ragazzi under 35 che vogliono ottenere la patente dei mezzi pesanti ... Si legge su cosenzachannel.it

bonus patente autotrasporto 2025Oggi il click day per il bonus patente 2025: cosa è e a chi spetta - Il bonus serve a coprire l'80% delle spese per un corso di formazioni ai giovani che vogliono diventare autisti: ecco come si richiede ... dire.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bonus Patente Autotrasporto 2025