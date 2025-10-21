Bonus patente autotrasporto 2025 | fondi esauriti in poche ore
Ieri si è concluso in poche ore il click day 2025 per il bonus patente autotrasporto. La piattaforma dedicata ha esaurito rapidamente i 4,7 milioni di euro stanziati. Questa misura, voluta dal governo Draghi, mira a incentivare giovani under 35 ad intraprendere la carriera nel settore dei trasporti. Il contributo copre i costi per le patenti C e D, necessarie per guidare mezzi pesanti e autobus.L'esaurimento dei fondi e l'obiettivo della misuraLa giornata di oggi, 20 ottobre 2025, ha segnato l'apertura del click day per l'atteso bonus dedicato al conseguimento delle patenti professionali. L'interesse per l'incentivo è stato straordinario, tanto che la piattaforma ministeriale, attiva dalle ore 12:00, ha registrato il "tutto esaurito" in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
