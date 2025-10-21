Bonus edilizi e mobili | arriva la proroga anche per il 2026 Superbonus addio

21 ott 2025

Addio superbonus, restano in vigore tutti gli altri bonus edilizi. Queste in estrema sintesi sono le novità sulle agevolazioni per ristrutturare casa contenute nella bozza della manovra. Il testo, beninteso, potrebbe ancora cambiare nel corso del suo iter parlamentare, ma sul tema la maggioranza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

