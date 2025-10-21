Bonus auto si parte | quasi 600 milioni per le e-car | aggiornate le aree ad alto pendolarismo incluse nella norma

L’attesa è terminata. E da domani, 22 ottobre, alle 12, gli italiani che vorranno usufruire degli incentivi per l’acquisto di una vettura elettrica potranno accedere all’apposita piattaforma web. La versione 2025 del bonus è molto diversa dalla precedenti edizioni e dedicata a fasce ben precise di cittadinanza. Come funziona il nuovo incentivo auto elettriche 2025 Il decreto 2025 del ministero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

