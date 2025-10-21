Bonny a Sky | Oggi importante per dare continuità ecco cosa ci ha detto Chivu
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro l’Union SG in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Union SG Inter, l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny ha presentato così la gara di stasera in Champions League. PAROLE – « Cosa ci ha detto Chivu? Di dare il massimo come in ogni partita, oggi è una gara importante per dare continuità, vogliamo i tre punti. Con Pio ci godiamo il momento, viviamo il sogno di quando eravamo bambini. Vogliamo imparare e aiutare la squadra. In squadra ci sono profili differenti: oggi giocano Pio e Lauti, magari domani giocherò io. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Oggi Sport Notizie. . Oggi San Siro, seconda puntata! Giornata estremamente positiva per entrambe le milanesi. Vittoria in trasferta contro la #Roma per #Inter che piega i giallorossi grazie a un gol di #Bonny, degno sostituto di #Thuram. Trionfo in rimonta inve - facebook.com Vai su Facebook
#RomaInter, #Bonny: "Oggi grazie a Barella, sempre bello segnare in una partita così difficile". - X Vai su X
Bonny a Sky: "Io e Pio Esposito stiamo vivendo un sogno. Stasera vogliamo i tre punti" - Yoan Bonny parla dal prato del Lotto Park per presentare il match di questa sera contro il Saint- Da msn.com
Bonny: “Vogliamo vincere per dare continuità. Io ed Esposito vogliamo imparare per…” - Yoan Bonny, attaccante dell'Inter e match winner della gara di sabato all'Olimpico contro la Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni ... Riporta msn.com