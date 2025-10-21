Bonny a Sky | Oggi importante per dare continuità ecco cosa ci ha detto Chivu

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro l’Union SG in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Union SG Inter, l’attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny ha presentato così la gara di stasera in Champions League. PAROLE – « Cosa ci ha detto Chivu? Di dare il massimo come in ogni partita, oggi è una gara importante per dare continuità, vogliamo i tre punti. Con Pio ci godiamo il momento, viviamo il sogno di quando eravamo bambini. Vogliamo imparare e aiutare la squadra. In squadra ci sono profili differenti: oggi giocano Pio e Lauti, magari domani giocherò io. 🔗 Leggi su Internews24.com

