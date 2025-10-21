Boniek | Dovbyk attacchi gli spazi vuoti Ferguson si è spento

Aspetti positivi e tanti altri da migliorare nella Roma di questa prima parte di stagione, e sta a Gasperini lavorare su alcuni giocatori che ancora faticano ad ingranare. Le punte soprattutto non girano, e a parlarne è stato l’ex giallorosso Zbigniew Boniek a Il Corriere dello Sport: “Noto che quando gli danno la palla buona Dovbyk fa quasi sempre centro, ma cerca troppo il difensore centrale anziché provare a smarcarsi. Ingaggia una sorta di duello col centrale difensivo avversario, diventa sempre una gara a chi fa meglio a spallate. Non capisco. Se riuscisse ad attaccare gli spazi vuoti provando movimenti senza palla sarebbe sicuramente più pericoloso “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

