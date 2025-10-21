Boniek | Dovbyk attacchi gli spazi vuoti Ferguson si è spento

Aspetti positivi e tanti altri da migliorare nella Roma di questa prima parte di stagione, e sta a Gasperini lavorare su alcuni giocatori che ancora faticano ad ingranare. Le punte soprattutto non girano, e a parlarne è stato l’ex giallorosso Zbigniew Boniek a Il Corriere dello Sport: “Noto che quando gli danno la palla buona Dovbyk fa quasi sempre centro, ma cerca troppo il difensore centrale anziché provare a smarcarsi. Ingaggia una sorta di duello col centrale difensivo avversario, diventa sempre una gara a chi fa meglio a spallate. Non capisco. Se riuscisse ad attaccare gli spazi vuoti provando movimenti senza palla sarebbe sicuramente più pericoloso “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Boniek: “Dovbyk attacchi gli spazi vuoti, Ferguson si è spento”

Approfondisci con queste news

#Boniek: “#Dovbyk dovrebbe muoversi di più senza palla, #Ferguson ora si è un po’ spento” #ASRoma - X Vai su X

Cosa dicono gli xG La Roma crea tanto ma raccoglie zero: contro l’Inter arriva la miglior prestazione offensiva stagionale (2,15 xG, 15 tiri, 3 grandi occasioni) ma nessun gol. Dovbyk, Ndicka e Hermoso sprecano, così come Dybala. Fattore corner Gran par Vai su Facebook

Boniek: Lotta Champions? Senza Gasperini sarebbe quasi impossibile, ma lui è una garanzia - Senza Gasperini sarebbe quasi impossibile, ma lui è una garanzia - Si legge su marione.net

Roma, Boniek promuove i giallorossi con riserva: «La squadra mi piace, ma ha un problema evidente da risolvere. Ecco cosa penso di Dovbyk» - Roma, Boniek al ‘Corriere dello Sport’ analizza il momento dei giallorossi soffermandosi anche sulle difficoltà che vive la squadra di Gasperini Nella Roma ha giocato negli anni ’80 in qualità di stel ... Scrive calcionews24.com

CORSPORT | Boniek: “Dovbyk, liberati di più. Ferguson si è spento” - Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex giallorosso si è concentrato sull’attuale situazione dell’attacco a disposizione di Gasperini. Segnala msn.com