Boniek critico sulla sfida dell’Olimpico | Roma meritava almeno un pareggio contro l’Inter squadra matura e aggressiva

21 ott 2025

Inter News 24 Boniek dice la sua sulla sfida giocata nell’ultima giornata di campionato tra Roma ed Inter: il commento dell’ex calciatore. Zbigniew Boniek, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato della sconfitta della Roma contro l’Inter, intervenendo in un’intervista al Corriere dello Sport. L’ex campione polacco ha elogiato la squadra di Gian Piero Gasperini, sostenendo che, nonostante la sconfitta, la Roma ha mostrato una buona prestazione e meritava almeno un pareggio contro i nerazzurri. «La Roma ha disputato una partita molto matura e aggressiva — ha detto Boniek —. Contro l’Inter, una squadra esperta e altrettanto matura, avrebbe meritato almeno un pareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

