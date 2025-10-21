Bonagia presto avrà il suo skate park | Lavori in dirittura d' arrivo sarà il più importante della Sicilia

Bonagia avrà presto uno skate park da 870 metri quadrati e un campo per praticare basket e volley. Ad annunciarlo su Facebook è l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando. “Lavori in dirittura d’arrivo a Bonagia. Entro dicembre 2025 sarà consegnata l’area sportiva tra via Guido Rossa e via della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it