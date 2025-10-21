Bolognina ostaggio della mafia nigeriana | spaccio senza tregua nuovo arresto

Bolognatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 38 anni per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.?L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Bolognina, durante un servizio di osservazione della squadra mobile, finalizzato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L'ombra della mafia nigeriana a Bologna - Per capire davvero cosa c’è dietro bisogna però andare a fondo delle strutture e stare attenti a un risch ... Secondo bolognatoday.it

Crack, a Bologna lo spettro dei clan nigeriani - Bologna, 31 agosto 2025 – Era il luglio del 2019 quando in città per la prima volta si iniziò a parlare, concretamente, di mafia nigeriana. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Bolognina, il Comune porta il dossier crack in Procura: “Spaccio gestito da nigeriani organizzati in stile mafioso” - Bologna, 1 settembre 2025 — La Bolognina è di nuovo al centro dell’attenzione per il problema dello spaccio di droga, in particolare della crack. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Bolognina Ostaggio Mafia Nigeriana