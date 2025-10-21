Bologna Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite

L'allenatore del club rossoblù è al Sant’Orsola-Malpighi e le sue condizioni sono in miglioramento ma non sarà in panchina per l'Europa League. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite

Scopri altri approfondimenti

Cagliari Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la vittoria per 0-2 contro i rossoblù allenati da Fabio Pisacane Vai su Facebook

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di #CagliariBologna ? #WeAreOne - X Vai su X

Italiano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... corrieredellosport.it scrive

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite - Il tecnico del Bologna è in ospedale, dove rimarrà almeno per qualche giorno, a causa di una polmonita batterica ... Scrive fanpage.it

Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina - Ore delicate per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola- Da tuttosport.com