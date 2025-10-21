Bologna Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite

Golssip.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del club rossoblù è al Sant’Orsola-Malpighi e le sue condizioni sono in miglioramento ma non sarà in panchina per l'Europa League. 🔗 Leggi su Golssip.it

bologna vincenzo italiano ricoverato per una polmonite

© Golssip.it - Bologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite

Scopri altri approfondimenti

bologna vincenzo italiano ricoveratoItaliano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... corrieredellosport.it scrive

bologna vincenzo italiano ricoveratoVincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite - Il tecnico del Bologna è in ospedale, dove rimarrà almeno per qualche giorno, a causa di una polmonita batterica ... Scrive fanpage.it

bologna vincenzo italiano ricoveratoBologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina - Ore delicate per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola- Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Bologna Vincenzo Italiano Ricoverato