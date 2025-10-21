Bologna spacciatore tenta la fuga tra le auto e prova a ingoiare la droga | arrestato nel quartiere Bolognina

Un nigeriano arrestato a Bologna per spaccio e resistenza: tentava di ingoiare droga durante la fuga dagli agenti della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bologna, spacciatore tenta la fuga tra le auto e prova a ingoiare la droga: arrestato nel quartiere Bolognina

News recenti che potrebbero piacerti

Anche il parroco scende in campo contro lo spaccio della droga in via Mascarella Bologna. https://www.facebook.com/share/1CaG6kQ9mX/ - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, arrestato il boss dello spaccio alla Bolognina: «Ha operato 3mila cessioni in tre anni» - X Vai su X

Bologna, spacciatore fugge lanciando un monopattino contro gli agenti - Arrestato a Bologna un cittadino tunisino per spaccio: sequestrati cocaina, hashish e oltre 2900 euro in contanti dopo una fuga. virgilio.it scrive

Forlì, spacciatore tenta la fuga in monopattino: fermato e rimpatriato in Tunisia - Un giovane tunisino irregolare sul con precedenti per reati contro il patrimonio e legati agli stupefacenti è stato rimpatriato dalla Polizia ... Come scrive corriereromagna.it