Bologna spacciatore tenta la fuga tra le auto e prova a ingoiare la droga | arrestato nel quartiere Bolognina

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nigeriano arrestato a Bologna per spaccio e resistenza: tentava di ingoiare droga durante la fuga dagli agenti della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

