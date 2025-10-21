Bologna ricoverato Italiano per una polmonite batterica | le condizioni del tecnico rossoblù

Bologna, brutte notizie per Italiano. Il tecnico dei rossoblù è stato ricoverato per una polmonite batterica anche se le condizioni non destano preoccupazione Brutte notizie in casa Bologna. Il tecnico Italiano è stato ricoverato in ospedale a causa di una polmonite batterica. Il club ha precisato che non si tratta di Covid e che le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, ricoverato Italiano per una polmonite batterica: le condizioni del tecnico rossoblù

Bologna, il 68enne residente in città è ricoverato al Maggiore e lotta per la vita. Il mezzo ‘autostart’ ha effettuato una manovra imprevista e le ali ancora aperte lo hanno colpito Vai su Facebook

Italiano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... Segnala corrieredellosport.it

Calcio: Italiano ricoverato in ospedale per polmonite - Malpighi nel reparto di pneumologia per una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per ... Da ansa.it

Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: la nota del club - Come comunica una nota del Bologna, "nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola- Secondo msn.com