Bologna ricoverato in ospedale l' allenatore Vincenzo Italiano

Il Bologna FC ha diffuso una nota ufficiale in cui informa che l’allenatore Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica, non collegata al Covid.L’allenatore rossoblù si trova nel reparto di pneumologia, diretto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bologna, il 68enne residente in città è ricoverato al Maggiore e lotta per la vita. Il mezzo ‘autostart’ ha effettuato una manovra imprevista e le ali ancora aperte lo hanno colpito Vai su Facebook

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale, l’allenatore del Bologna ha la polmonite - Il tecnico del Bologna è in ospedale, dove rimarrà almeno per qualche giorno, a causa di una polmonita batterica ... fanpage.it scrive

Italiano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... Da corrieredellosport.it

Bologna, Italiano è stato ricoverato: il comunicato ufficiale - Non arrivano buone notizie dal Bologna, il tecnico Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola- Come scrive laziopress.it