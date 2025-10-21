Bologna pistola rubata e lampeggiante della Polizia in auto | due arresti dopo un folle inseguimento

Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Bologna per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza e danneggiamento.

La vigile uccisa nel maggio 2024 da un colpo di pistola al volto

La procuratrice di Bologna, Lucia Russo, ha chiesto la condanna all'ergastolo per Giampiero Gualandi, 63enne ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna), accusato dell'omicidio della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una rel

Bologna, pistola rubata e lampeggiante della Polizia in auto: due arresti dopo un folle inseguimento - Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Bologna per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza e danneggiamento.

In auto con una pistola rubata e lampeggiante contraffatto, arrestati due uomini a Bologna - Pistola rubata, munizioni e lampeggiante contraffatto trovati durante un controllo a Bologna: due uomini arrestati dopo il blitz dei Carabinieri.

Viaggiano in auto con armi e munizioni: uno tenta la fuga, arresto dei carabinieri - Un 34enne e un 37enne sono stati fermati per un controllo dai militari che hanno trovato una pistola revolver rubata.