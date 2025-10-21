Bologna pistola rubata e lampeggiante della Polizia in auto | due arresti dopo un folle inseguimento

Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Bologna per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza e danneggiamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bologna pistola rubata lampeggianteBologna, pistola rubata e lampeggiante della Polizia in auto: due arresti dopo un folle inseguimento - Due cittadini albanesi sono stati arrestati a Bologna per porto abusivo di armi, ricettazione, resistenza e danneggiamento. Come scrive virgilio.it

