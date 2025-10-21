Ore di apprensione per Vincenzo Italiano, che sarà costretto a saltare alcune partite a causa di un ricovero in ospedale avvenuto nella giornata di ieri, lunedì20 ottobre: il tecnico 47enne del Bologna, stando a quanto riferito dallo stesso club, dovrà sottoporsi a specifiche cure per via di una polmonite. Italiano, che si trova nel reparto di Pneumologia del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, avrà bisogno di restare ricoverato almeno per cinque giorni, il che lo costringerà a non prendere parte ai prossimi impegni in campo dei suoi ragazzi, ovvero la trasferta di Bucarest contro la Steaua in programma il prossimo giovedì 23 ottobre alle ore 18. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bologna, paura per Italiano. Il mister ricoverato in ospedale. Come sta