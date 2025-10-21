Bologna l’allenatore Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale

Apprensione in casa Bologna. L’allenatore Vincenzo Italiano è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite dalla giornata di lunedì 20 ottobre. Lo ha annunciato il club rossoblù in una nota, spiegando che dovrà restare in ospedale per cinque giorni. Il tecnico salterà pertanto sia la trasferta di Europa League a Bucarest, dove gli emiliani affronteranno giovedì 23 ottobre la Steaua, sia quella di Serie A di sabato 25 contro la Fiorentina, tra l’altro sua ex squadra. Nota del Club — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 21, 2025 Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: il comunicato del Bologna. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bologna, l’allenatore Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale

