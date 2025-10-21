Bologna Italiano ricoverato | rimarrà in ospedale per 5 giorni Le condizioni dell’allenatore

“Vincenzo Italiano è stato ricoverato a Bologna al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi – nel reparto di pneumologia – a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid)”. Con una nota ufficiale il Bologna ha comunicato il ricovero del proprio allenatore dalla serata di lunedì, 20 ottobre. Il Bologna specifica anche che per la polmonite è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore rimarrà adesso per circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero. “Attualmente la situazione clinica è in lento miglioramento, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni”, si legge ancora nella nota diffusa dal club rossoblù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, Italiano ricoverato: rimarrà in ospedale per 5 giorni. Le condizioni dell’allenatore

Leggi anche questi approfondimenti

ULTIM'ORA ++ Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è stato ricoverato in ospedale e dovrà rimanerci per almeno 5 giorni. Ecco cos'è successo: https://bit.ly/4o34Dbu Vai su Facebook

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di #CagliariBologna ? #WeAreOne - X Vai su X

Bologna, Italiano ricoverato: rimarrà in ospedale per 5 giorni. Le condizioni dell’allenatore - Malpighi – nel reparto di pneumologia – a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid)”. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Bologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina - Ore delicate per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola- tuttosport.com scrive

Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale: le condizioni dell'allenatore del Bologna - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ricoverato in ospedale: salterà la trasferta di Europa League e la partita di campionato contro la Fiorentina. Si legge su notizie.it