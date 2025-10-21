Bologna | Italiano ricoverato per una polmonite Contro la Fiorentina potrebbe non esserci

BOLOGNA – Non sarà in panchina, Vincenzo Italiano, nè a Bucarest, contro la Steaua, giovedì 23 ottobre 2025, nè domenica 26 ottobre, al Franchi, contro la Fiorentina. Dovrà restare almeno 5 giorni in ospedale per una polmonite che lo ha colpito nel giorno della ripresa degli allenamenti, dopo la vittoria di Cagliari.

