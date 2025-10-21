Bologna | Italiano ricoverato per una polmonite Contro la Fiorentina potrebbe non esserci

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BOLOGNA – Non sarà in panchina, Vincenzo Italiano, nè a Bucarest, contro la Steaua, giovedì 23 ottobre 2025, nè domenica 26 ottobre, al Franchi, contro la Fiorentina. Dovrà restare almeno 5 giorni in ospedale per una polmonite che lo ha colpito nel giorno della ripresa degli allenamenti, dopo la vittoria di Cagliari. “Polmonite per la . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

bologna italiano ricoverato per una polmonite contro la fiorentina potrebbe non esserci

© Firenzepost.it - Bologna: Italiano ricoverato per una polmonite. Contro la Fiorentina potrebbe non esserci

Altri contenuti sullo stesso argomento

bologna italiano ricoverato polmoniteItaliano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... Riporta msn.com

bologna italiano ricoverato polmoniteBologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina - Ore delicate per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola- Come scrive tuttosport.com

bologna italiano ricoverato polmoniteVincenzo Italiano ricoverato per polmonite! - Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, è stato ricoverato per polmonite ma la situazione è in miglioramento. Lo riporta generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Italiano Ricoverato Polmonite