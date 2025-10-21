Bologna Italiano ricoverato per polmonite | niente panchina in Europa League

Il tecnico rossoblù resterà circa cinque giorni al Sant'Orsola-Malpighi: condizioni in miglioramento, salterà Fcsb-Bologna e probabilmente anche la sfida con la Fiorentina. Vincenzo Italiano non sarà in panchina giovedì a Bucarest. L'allenatore del Bologna è stato infatti ricoverato ieri al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava, per una polmonite di probabile origine batterica (non legata al Covid).

