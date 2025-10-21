Bologna Italiano ricoverato per polmonite | niente panchina in Europa League

Sportface.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico rossoblù resterà circa cinque giorni al Sant’Orsola-Malpighi: condizioni in miglioramento, salterà Fcsb-Bologna e probabilmente anche la sfida con la Fiorentina. Vincenzo Italiano non sarà in panchina giovedì a Bucarest. L’allenatore del Bologna è stato infatti ricoverato ieri al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, nel reparto di pneumologia diretto dal professor Stefano Nava, per una polmonite di probabile origine batterica (non legata al Covid). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

bologna italiano ricoverato polmoniteItaliano ricoverato a Bologna per una polmonite: come sta adesso, il bollettino medico - L'allenatore del Bologna non sarà in panchina per la sfida di Europa League contro lo Steaua Bucarest e, inoltre, salterà il ... Riporta msn.com

bologna italiano ricoverato polmoniteBologna, Italiano ricoverato per polmonite: come sta e quando può tornare in panchina - Ore delicate per il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, che è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola- Scrive tuttosport.com

bologna italiano ricoverato polmoniteBologna, Vincenzo Italiano ricoverato per una polmonite batterica - La polmonite ha richiesto l'immediata somministrazione di una terapia antibiotica specifica ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Italiano Ricoverato Polmonite