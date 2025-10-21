Bologna è la città più smart d’Italia | la classifica che premia l’Emilia-Romagna

Bologna, 21 ottobre 2025 – Bologna è la città più smart d’Italia 2025 e, per il primo anno, infrange il primato di Milano, che finisce al 39esimo posto. Questo il risultato chiave del City Vision Score 2025, l’indice, curato da Blum e Prokalos, che misura su una scala da 10 a 100 il grado di “intelligenza” di tutti i 7.896 comuni italiani. I dati dello score sono stati resi noti durante gli Stati generali delle città intelligenti del 20 e 21 ottobre, che per il sesto anno hanno radunato a Padova oltre 1.000 amministratori pubblici e rappresentanti del mondo dell’impresa, dell’innovazione, delle professioni e della ricerca, per scambiare esperienze e pratiche di trasformazione intelligente dei territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

