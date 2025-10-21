Bollo auto esenzione per i disabili | cosa dice la legge

Il tema delle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità torna spesso al centro dell’attenzione, soprattutto quando si parla di mobilità e diritto alla libertà di movimento. Tra le domande più frequenti c’è quella relativa al bollo auto: chi è riconosciuto invalido deve pagarlo oppure no? La risposta è regolata da precise disposizioni di legge che tutelano i cittadini con disabilità, prevedendo in alcuni casi l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica. Il pagamento del bollo auto. In queste circostanze i cittadini si chiedono se le persone con disabilità siano effettivamente tenute al pagamento del bollo auto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

