Bollettino bradisismo 13-19 ottobre

Ilblogdigio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si esamina il periodo 13-19 ottobre. Per ciò che riguarda la sismicità, spicca subito la correzione della magnitudo dell’evento sismico del giorno 18, data inizialmente come 2.2±0.3 e adesso di 2.9±0.3, una anomalia che avevamo evidenziato subito, io stesso misurai per quell’evento una Md compresa tra 2.6 e 2.8. Passiamo al sollevamento. Si evidenzia una . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

19/04/2024 - Comunicato stampa n. 79 - Bradisismo, lunedì esercitazione di protezione civile - Servirà a testare le procedure - Si svolgerà lunedì la prima esercitazione di protezione civile per testare le procedure introdotte dalla pianificazione speditiva sul bradisismo ai Campi Flegrei. regione.campania.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bollettino Bradisismo 13 19