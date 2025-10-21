Bolivia tempesta di ghiaccio su Tarija | strade sommerse in 30 minuti
Trenta minuti di pura follia atmosferica. È quanto accaduto a Tarija, cittadina nel sud della Bolivia, dove nel fine settimana una violenta tempesta di ghiaccio ha trasformato completamente il paesaggio urbano. In appena mezz’ora, le strade sono state sommerse da quasi mezzo metro di grandine, provocando allagamenti e danni. Secondo gli esperti locali, si è trattato di un evento meteorologico estremo scatenato dal forte contrasto termico: la perturbazione ha colpito la zona mentre le temperature sfioravano i 30 gradi. L’improvviso cambiamento ha generato una grandinata intensa, paragonata da alcuni testimoni a una vera e propria "valanga dal cielo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una grandinata improvvisa e violentissima ha colpito la città boliviana di Tarija: strade come fiumi di ghiaccio e auto sommerse Vai su Facebook
Bolivia, 30 minuti di "follia atmosferica": la tempesta di ghiaccio su Tarija - Trenta minuti di quella che gli esperti del meteo locali hanno definito "follia atmosferica": in Bolivia una vera e propria tempesta di ghiaccio si è abbattuta sulla cittadina di Tarija, allagando e r ... Riporta repubblica.it
Grandinata storica in Bolivia: una tempesta di ghiaccio travolge Tarija - Una grandinata improvvisa e violentissima ha colpito la città boliviana di Tarija nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre, sorprendendo gli abitanti con una tempesta di ghiaccio durata circa mezz’ora. Secondo msn.com
Meteo: Grandinata impressionante a Tarija (Bolivia), paesaggio imbiancato; il Video - Una grandine di proporzioni eccezionali ha colpito la città di Tarija, nel sud della Bolivia, trasformando per alcune ore il paesaggio in una vera e propria cartolina invernale. Riporta ilmeteo.it