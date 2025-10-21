Boldrini profeta in patria a Sant’Agata Trionfo alla Fiera | suo il miglior tartufo

Ci sono volute ben 41 edizioni per sfatare il vecchio adagio nemo propheta in patria, ma alla fine è successo: un santagatese ha vinto il premio più ambito della Fiera Nazionale del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria. E non un santagatese qualunque: Lorenzo Boldrini, 50 anni, titolare di Sant’Agata Feltria Tartufi, commerciante e cavatore, ha conquistato la giuria con una straordinaria ‘pallina’ da 788 grammi. Un risultato storico, che ha fatto esplodere l’entusiasmo del pubblico accorso nella gremita piazza Garibaldi, dove si è svolta la premiazione con la presenza dell’onorevole riccionese Beatriz Colombo, e della ‘principessa della Rocca’ in costume d’epoca a rievocare il fascino senza tempo del borgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

