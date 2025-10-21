Boccadifalco riapre dopo 10 anni la palestra della scuola media Borsellino

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre dopo 10 anni la palestra della scuola media Borsellino dell'istituto comprensivo Mantegna-Bonanno, in via Pitrè. Il ritorno in funzione della struttura restituisce linfa vitale a Boccadifalco, offrendo agli studenti la possibilità di praticare sport e aprendo la strada a progetti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

