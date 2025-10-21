Boccadifalco riapre dopo 10 anni la palestra della scuola media Borsellino
Riapre dopo 10 anni la palestra della scuola media Borsellino dell'istituto comprensivo Mantegna-Bonanno, in via Pitrè. Il ritorno in funzione della struttura restituisce linfa vitale a Boccadifalco, offrendo agli studenti la possibilità di praticare sport e aprendo la strada a progetti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
All’aeroporto di Boccadifalco tra i segreti dei reparti di volo delle Forze dell’ordine Sono le sentinelle del cielo, che scrutano dall’alto le nostre città rendendole più sicure. Durante il nostro Festival, si potranno visitare eccezionalmente i reparti di volo delle For - facebook.com Vai su Facebook