bmw reinventa la ix3 linguaggio formale nuovo piattaforma elettrica interni sostenibili e hi tech

Con la nuova iX3, BMW inaugurerà un nuovo linguaggio di design. Sarà una rivoluzione silenziosa, fatta di proporzioni equilibrate e superfici ridotte all’essenziale, che interpreterà in chiave contemporanea i codici estetici della tradizione bavarese. Il risultato coincide con un SUV elettrico dal carattere forte ma più pulito e razionale, pensato per un pubblico che cerca modernità senza rinunciare all’identità. Lunga 4,78 metri e con un passo di 2,90, la nuova iX3 prenderà vita su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici. Linee tese, volumi scolpiti e cerchi da 20 pollici esalteranno la presenza su strada, mentre il frontale introdurrà la nuova interpretazione del classico volto BMW a quattro occhi: fari sottili, verticali, e la doppia calandra disposta in senso verticale, ispirata alla leggendaria Neue Klasse degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

