Bmta e Unesco 27 anni insieme per Paestum Dal 30 ottobre la 27^ edizione
La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico la cui XXVII edizione si svolge a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre, nasce come occasione di incontro tra domanda e offerta per tutte le destinazioni turistico-archeologiche, partendo dal sito dell’antica Poseidonia della Magna Grecia, confermandosi luogo di incontro per direttori di parchi e musei archeologici, operatori turistici e culturali, addetti ai lavori pubblici e privati. Una straordinaria opportunità di relazioni, di processi condivisi, di progettualità per i territori, per stringere accordi di partenariato nell’ambito del turismo e del patrimonio culturale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
