Blu - Il colore dell' autismo presentato alla Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele

Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il docufilm con Eleonora Daniele “Blu - Il colore dell'autismo”, prodotto da Libero Produzioni e realizzato in collaborazione con Rai Documentari per la regia di Marco Falorni. Attraverso le storie di Pietro, Caterina, Ettore, Lorenzo, Iris e dei loro amici e famigliari il docufilm ha voluto accendere una luce di riflessione e di ascolto sul disturbo dello spettro autistico, una sindrome che ancora adesso fa paura, spaventa e allontana, ma dietro la quale si nascondono un mondo di passioni, sogni, risate, sorrisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

