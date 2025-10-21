Blu-Il colore dell’autismo | il docufilm che trasforma il dolore in speranza

Gbt-magazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Festa del Cinema di Roma, un viaggio tra emozioni e inclusione: Blu-Il colore dellautismo. Blu-Il colore dell’autismo. Fonte foto: Eleonora Daniele Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, il docufilm Blu-Il colore dell’autismo ha emozionato pubblico e istituzioni con la sua forza narrativa e il suo messaggio di profonda umanità. Alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, l’opera ha ricevuto un’accoglienza calorosa e consapevole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

blu il colore dell8217autismo il docufilm che trasforma il dolore in speranza

© Gbt-magazine.com - Blu-Il colore dell’autismo: il docufilm che trasforma il dolore in speranza

Contenuti che potrebbero interessarti

blu colore dell8217autismo docufilm“Blu - Il colore dell'autismo”, presentato alla Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele - Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore ... Lo riporta msn.com

Alla Mostra del Cinema spazio ai temi sociali con il docufilm “Blu. il colore dell’autismo" - il colore dell’autismo” è un docufilm prodotto in collaborazione con Rai Documentari e presentato alla Mostra del Cinema. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Blu Colore Dell8217autismo Docufilm