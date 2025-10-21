Alla Festa del Cinema di Roma, un viaggio tra emozioni e inclusione: Blu-Il colore dell’autismo. Blu-Il colore dell’autismo. Fonte foto: Eleonora Daniele Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, il docufilm Blu-Il colore dell’autismo ha emozionato pubblico e istituzioni con la sua forza narrativa e il suo messaggio di profonda umanità. Alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, l’opera ha ricevuto un’accoglienza calorosa e consapevole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Blu-Il colore dell’autismo: il docufilm che trasforma il dolore in speranza