Blu-Il colore dell’autismo | il docufilm che trasforma il dolore in speranza
Alla Festa del Cinema di Roma, un viaggio tra emozioni e inclusione: Blu-Il colore dell’autismo. Blu-Il colore dell’autismo. Fonte foto: Eleonora Daniele Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, il docufilm Blu-Il colore dell’autismo ha emozionato pubblico e istituzioni con la sua forza narrativa e il suo messaggio di profonda umanità. Alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore Delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, e di Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, l’opera ha ricevuto un’accoglienza calorosa e consapevole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#RaiDocumentari alla Festa del Cinema di Roma: Pasquale Squitieri, il vizio della libertà La forza del destino Le mille luci di Antonello Falqui 80 Minuti – Italrugby. L’ambizione di arrivare in alto Stile Alberto Blu. Il colore dell’autismo Dacia vita - facebook.com Vai su Facebook
“Blu - Il colore dell'autismo”, presentato alla Festa del Cinema di Roma il docufilm con Eleonora Daniele - Presentato alla XX Festa del Cinema di Roma, nello spazio “Roma Lazio Film Commission”, alla presenza di Lorenza Lei, Amministratore ... Lo riporta msn.com
Alla Mostra del Cinema spazio ai temi sociali con il docufilm “Blu. il colore dell’autismo" - il colore dell’autismo” è un docufilm prodotto in collaborazione con Rai Documentari e presentato alla Mostra del Cinema. Scrive rainews.it