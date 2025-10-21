Blondie | Debbie Harry indica la sua attrice ideale per il biopic diretto da Charlotte Wells

La cantante del celebre gruppo ha ben in mente il nome di colei che potrebbe interpretarla al meglio nel film della regista di Aftersun. Charlotte Wells, regista famosa per il suo acclamato esordio Aftersun, è attualmente impegnata nella realizzazione di un documentario e un biopic incentrati sul gruppo Blondie. La cantante della band, Debbie Harry, ha pubblicamente espresso la propria preferenza sulla scelta dell'attrice che vorrebbe venisse scritturata per interpretarla nel film. Debbie Harry indica Florence Pugh per il biopic su Blondie In una recente intervista rilasciata a The Sunday Times, Debbie Harry ha dichiarato: "Se fosse qualcuno come Florence Pugh, sarei al settimo cielo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Blondie: Debbie Harry indica la sua attrice ideale per il biopic diretto da Charlotte Wells

