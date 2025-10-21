Blocco jihadista sul carburante il Mali si ferma E la giunta militare tratta con Al-Qaeda
«La situazione è insostenibile: molti mezzi pubblici e privati ormai non circolano da giorni, l’elettricità nella capitale c’è solo per 6 ore al giorno e nelle regioni periferiche manca da . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
Concluso l'abbordaggio della Global Sumud Flotilla, con l’ultima nave, la Marinette, intercettata questa mattina dai commando israeliani in acque internazionali a 42 miglia da Gaza, altre imbarcazioni si preparano a tentare di violare il blocco imposto da Tel Av - facebook.com Vai su Facebook