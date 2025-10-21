Bloccato dopo inseguimento e trovato con 440 grammi di droga | spedito ai domiciliari

Finisce agli arresti domiciliari M.F., 20enne di Mondragone, arrestato venerdì dai carabinieri per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e spaccio di droga.Il giovane, bloccato dopo una rocambolesca fuga a bordo di uno scooter, ha opposto resistenza spintonando e strattonando due militari che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

