Blitz della polizia sgomina occupazione abusiva di un alloggio comunale
Un blitz per smascherare quella che potremmo etichettare come una truffa ai danni dei cittadini. È quello che è accaduto a Monza dove a seguito di un accertamento, la polizia locale ha trovato un appartamento di proprietà comunale occupato abusivamente.Il fattoNel pomeriggio di domenica 20. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
