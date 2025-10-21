Blitz del Ros e del Gis dei carabinieri per arrestare un pericoloso rapinatore

Pontedera (Pisa), 21 ottobre 2025 – I carabinieri di Pisa, con l'ausilio dei colleghi del Ros (Raggruuppamento operativo speciale) e del Gis (gruppo di intervento speciale), hanno arrestato sabato pomeriggio uno straniero, Allija Zuka, 36 anni di origine kosovara, latitante da oltre un anno, che deve scontare il residuo di una pena definitiva a 9 anni di carcere (4 già scontati) per una rapina compiuta il 15 febbraio 2021 in una villa di Pontedera (Pisa) ai danni di una donna di 83 anni. L'anziana fu percossa e minacciata e subì un infarto, fortunatamente non mortale in seguito alle violenze subite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

