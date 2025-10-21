Blitz antimafia nel Salento | vasta operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata

Lecceprima.it | 21 ott 2025

Lecce – Un’imponente operazione contro la criminalità organizzata è scattata all’alba di oggi nel Salento, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. L’azione, che coinvolge in particolare i comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, mira a smantellare un sodalizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

