Blitz antimafia nel Salento | vasta operazione dei carabinieri contro la criminalità organizzata
Lecce – Un’imponente operazione contro la criminalità organizzata è scattata all’alba di oggi nel Salento, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. L’azione, che coinvolge in particolare i comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì, mira a smantellare un sodalizio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
