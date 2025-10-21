Blitz anti-abusivismo a Roma e Ostia 500 kg di merce sequestrata

Roma, 21 ottobre 2025 – La polizia locale di Roma Capitale continua con gli interventi volti al ripristino di decoro e legalità in diverse aree della città colpite dai fenomeni di abusivismo commerciale e dalla presenza dai cosiddetti mercatini illegali. Una delle ultime operazione è stata eseguita dagli agenti del XII Gruppo Monteverde all’interno di Villa Pamphilj, dove cittadini peruviani avevano allestito un mercatino destinato alla vendita di merce, perlopiù di alimenti e bevande, in forma del tutto abusiva e in contrasto con qualsiasi norma igienico sanitaria. Analogo intervento era stato svolto già in precedenza, domenica mattina, nella zona intorno al mercato di Porta Portese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

