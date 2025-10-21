Blind Sale la Caccia al Tesoro più sostenibile d' Europa a Torino | in vendita 10 tonnellate di pacchi misteriosi
Un'esperienza di shopping che unisce mistero, divertimento e sostenibilità sbarca in Piemonte: il pop-up store di King Colis arriva al centro commerciale Le Gru di Torino per una tappa molto attesa del suo tour europeo. Dopo aver raccolto un grande successo in diverse regioni italiane. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Al Centro Costaverde lo shopping si trasforma in un gioco di adrenalina! Dal 9 al 12 ottobre vivi l’esperienza di BlindSale hai 10 minuti per scegliere il tuo pacco ? paghi in base al peso scopri subito cosa si nasconde all’interno! Curiosità, sorprese - facebook.com Vai su Facebook
«Blind sale», ecco la caccia al tesoro tra i pacchi smarriti delle più grandi aziende di vendita online - Dentro potrebbe esserci di tutto: da uno smartphone all’ultima moda a un mestolo per la cucina. Riporta roma.corriere.it
Caccia al tesoro, il bottino contenuto in 5 scrigni diversi. L'ideatore milionario: «Vale 2 milioni di euro, chiunque può trovarlo» - Nel tesoro ci sono oggetti appartenuti a George Washington e Pablo Picaso La caccia al ... Scrive leggo.it
Caccia al tesoro da 2 milioni: sono 5 forzieri disseminati negli USA - Immaginate di scoprire un forziere colmo di gioielli, cimeli sportivi e oggetti storici di grande valore. Da 105.net