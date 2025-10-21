Blind Sale la Caccia al Tesoro più sostenibile d' Europa a Torino | in vendita 10 tonnellate di pacchi misteriosi

Un'esperienza di shopping che unisce mistero, divertimento e sostenibilità sbarca in Piemonte: il pop-up store di King Colis arriva al centro commerciale Le Gru di Torino per una tappa molto attesa del suo tour europeo. Dopo aver raccolto un grande successo in diverse regioni italiane. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

