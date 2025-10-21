Blevio precipita per 40 metri durante i lavori di palificazione | 25enne soccorso in condizioni disperate

Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, in una zona impervia di Blevio.Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un ragazzo di 25 anni è precipitato per circa 40 metri in un canalone mentre era impegnato in lavori di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti simili trattati di recente

Il maltempo che ha colpito Blevio ha fatto crollare la volta di un ponticello sulla Lariana, rendendo necessario il montaggio del ponte di origine militare per consentire il passaggio dei mezzi pesanti. - facebook.com Vai su Facebook

Blevio, gravissimo operaio precipitato per 40 metri in un cantiere - Un operaio che stava lavorando in un cantiere a Blevio è precipitate da un’altezza di circa 40 metri in un canalone. Lo riporta espansionetv.it

Lago di Como, grave infortunio sul lavoro. Precipita per 40 metri in un canalone - In base alla prime informazioni, un uomo sarebbe precipitato per circa 40 metri lungo un pendio durante un in ... Riporta comozero.it

Blevio, operaio precipita per 40 metri in un canalone, è gravissimo - Un uomo, la cui identità e età non sono ancora note, è precipitato per circa 40 metri in un canalone du ... Segnala msn.com