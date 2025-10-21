Blevio precipita per 40 metri durante i lavori di palificazione | 25enne soccorso in condizioni disperate

Quicomo.it | 21 ott 2025

Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, in una zona impervia di Blevio.Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), un ragazzo di 25 anni è precipitato per circa 40 metri in un canalone mentre era impegnato in lavori di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

