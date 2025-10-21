Blevio operaio precipita in un canalone | è gravissimo

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blevio, 21 ottobre 2025 – Gravissimo infortunio oggi pomeriggio a Blevio dove un uomo, la cui identità ed età sono ancora da verificare, è stato trovato in fondo a un canalone di una quarantina di metri. L'avvistamento è avvenuto poco prima delle 15, in prossimità di un cantiere in una zona impervia sopra il comune rivierasco. Sul posto sono intervenute tutte le squadre di soccorso: non solo 118, ma anche vigili del fuoco e soccorso alpino. Bellagio, cade nella barca noleggiata per una gita con le amiche: turista inglese ferita gravemente al ginocchio Sembra che l'uomo stesse lavorando a un intervento di palificazione, durante il quale è precipitato nel canalone sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

blevio operaio precipita in un canalone 232 gravissimo

© Ilgiorno.it - Blevio, operaio precipita in un canalone: è gravissimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

blevio operaio precipita canaloneBlevio, operaio precipita in un canalone: è gravissimo -  L'avvistamento è avvenuto poco prima delle 15, in prossimità di un cantiere in una zona impervia sopra il comune rivierasco ... Secondo ilgiorno.it

blevio operaio precipita canaloneBlevio, operaio precipita per 40 metri in un canalone, è gravissimo - Un uomo, la cui identità e età non sono ancora note, è precipitato per circa 40 metri in un canalone du ... Si legge su msn.com

blevio operaio precipita canaloneBlevio, gravissimo operaio precipitato per 40 metri in un cantiere - Un operaio che stava lavorando in un cantiere a Blevio è precipitate da un’altezza di circa 40 metri in un canalone. Si legge su espansionetv.it

Cerca Video su questo argomento: Blevio Operaio Precipita Canalone