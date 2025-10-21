Blevio operaio precipita in un canalone | è gravissimo

Blevio, 21 ottobre 2025 – Gravissimo infortunio oggi pomeriggio a Blevio dove un uomo, la cui identità ed età sono ancora da verificare, è stato trovato in fondo a un canalone di una quarantina di metri. L'avvistamento è avvenuto poco prima delle 15, in prossimità di un cantiere in una zona impervia sopra il comune rivierasco. Sul posto sono intervenute tutte le squadre di soccorso: non solo 118, ma anche vigili del fuoco e soccorso alpino. Bellagio, cade nella barca noleggiata per una gita con le amiche: turista inglese ferita gravemente al ginocchio Sembra che l'uomo stesse lavorando a un intervento di palificazione, durante il quale è precipitato nel canalone sottostante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blevio, operaio precipita in un canalone: è gravissimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Blevio summit con il sindaco anche per l'emergenza alluvione con danni pesantissimi - facebook.com Vai su Facebook

Blevio, operaio precipita in un canalone: è gravissimo - L'avvistamento è avvenuto poco prima delle 15, in prossimità di un cantiere in una zona impervia sopra il comune rivierasco ... Secondo ilgiorno.it

Blevio, operaio precipita per 40 metri in un canalone, è gravissimo - Un uomo, la cui identità e età non sono ancora note, è precipitato per circa 40 metri in un canalone du ... Si legge su msn.com

Blevio, gravissimo operaio precipitato per 40 metri in un cantiere - Un operaio che stava lavorando in un cantiere a Blevio è precipitate da un’altezza di circa 40 metri in un canalone. Si legge su espansionetv.it