Blanca domina la serata contro il GF Giletti vince la sfida
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.9151.000 spettatori pari al 23.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 il film Jack Reacher - La prova decisiva con Tom Cruise ha siglato 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.082.000 – 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
CHIUDERE TUTTO! #Blanca domina la serata con quasi 3,9 milioni e il 23,7%. #GrandeFratello crolla a 1,84 milioni con il 14,4% di share. Un prodotto di punta che fa meno di una qualsiasi serie turca. Cambio cast in corsa? Chiusura anticipata? #AscoltiTv - X Vai su X
Domina Blanca 3. La fiction vince la serata degli #ascoltitv con il 23,8% e 3.829.000 su Rai 1. Maria Chiara Giannetta è la regina del lunedì sera. La sua Blanca è una sorpresa continua e non smette mai di stupirci. Una delle migliori interpretazioni degli ulti Vai su Facebook
Ascolti, Blanca domina la serata contro il Grande Fratello. Giletti vince la sfida dell'approfondimento - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3. Segnala iltempo.it