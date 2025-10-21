Blanca domina la serata contro il GF Giletti vince la sfida

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.9151.000 spettatori pari al 23.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 il film Jack Reacher - La prova decisiva con Tom Cruise ha siglato 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.082.000 – 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

blanca domina la serata contro il gf giletti vince la sfida

© Iltempo.it - Blanca domina la serata contro il GF. Giletti vince la sfida

Altre letture consigliate

blanca domina serata controAscolti, Blanca domina la serata contro il Grande Fratello. Giletti vince la sfida dell'approfondimento - Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca Domina Serata Contro