Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, la terza stagione della fiction Blanca conquistare una media di 3.9151.000 spettatori pari al 23.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 la quarta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha totalizzato una media di 1.873.000 spettatori con uno share del 14.2%. Su Rai2, Lo spaesato con Teo Mammucari ha divertito 674.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 il film Jack Reacher - La prova decisiva con Tom Cruise ha siglato 1.182.000 spettatori con il 6.9%. Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (1.082.000 – 5. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Blanca domina la serata contro il GF. Giletti vince la sfida