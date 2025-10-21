Blanca 3 spopola. La serie non ha rivali e anche la quarta puntata, andata in onda lunedì 20 ottobre su Rai 1, ha avuto un successo di pubblico strepitoso. Anche perché la storia è entrata nel vivo, anzi è quasi agli sgoccioli, visto che mancano solo due episodi alla conclusione della stagione e la verità sta finalmente venendo a galla, tra doppi giochi e consigli che sembrano minacce. Blanca 3 spopola negli ascolti. Blanca 3 ha una marcia in più e non delude mai. Ogni puntata è un trionfo di pubblico, al punto che la vittoria nella classifica degli ascolti tv è quasi scontata, malgrado su Canale 5 in contemporanea venga trasmesso il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, che invece fatica a ingranare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Blanca contesa tra Liguori e Falena: volano minacce e la verità viene a galla. Anticipazioni