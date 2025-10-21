Blanca contesa tra Liguori e Falena | volano minacce e la verità viene a galla Anticipazioni
Blanca 3 spopola. La serie non ha rivali e anche la quarta puntata, andata in onda lunedì 20 ottobre su Rai 1, ha avuto un successo di pubblico strepitoso. Anche perché la storia è entrata nel vivo, anzi è quasi agli sgoccioli, visto che mancano solo due episodi alla conclusione della stagione e la verità sta finalmente venendo a galla, tra doppi giochi e consigli che sembrano minacce. Blanca 3 spopola negli ascolti. Blanca 3 ha una marcia in più e non delude mai. Ogni puntata è un trionfo di pubblico, al punto che la vittoria nella classifica degli ascolti tv è quasi scontata, malgrado su Canale 5 in contemporanea venga trasmesso il Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, che invece fatica a ingranare. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica 19 ottobre a Villa Medici del Vascello la storica dell’arte e scrittrice Rachele Ferrario presenterà “La contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli”, libro pubblicato da La Tartaruga... Leggi tutto Vai su Facebook
Blanca incinta: cosa nasconde Domenico e cosa scopre Liguori? Anticipazioni Blanca 3/ Svolta prossime puntate - Blanca è incinta: cosa nasconde Domenico e cosa scopre Liguori? Riporta ilsussidiario.net
Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 27 ottobre 2025/ Liguori smaschera Domenico ma rischia di morire - Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 27 ottobre 2025: Michele Liguori smaschera Domenico Falena ma rischia di ... Si legge su ilsussidiario.net
Blanca, Liguori molla tutto per lei ma non sa della gravidanza. Anticipazioni - Blanca incinta tiene il bambino, Liguori molla la fidanzata per lei: “Magari è suo il piccolo”. Come scrive dilei.it