Blake Monroe | Jordynne Grace mi ha spinto al limite Iyo Sky è la miglior wrestler al mondo

Blake Monroe è al momento la wrestler più chiacchierata del roster di NXT. L’ex Mariah May della AEW, ha recentemente preso parte ad una faida con la ex wrestler TNA Jordynne Grace, culminata in uno Steel Cage Match a No Mercy. Jordynne mi ha spinto al limite. Monroe ha parlato in un’intervista a TVInsider di come Jordynne Grace con il suo stile l’abbia spinta al limite durante i loro incontri. Ecco le sue parole: “Penso che la cosa entusiasmante della WWE sia che tutti hanno un background diverso. Mi alleno al Performance Center tutta la settimana e puoi vedere tanti atleti arrivare, ma poi vedi anche il nostro attuale campione del mondo Ricky Saints, che è venuto dal circuito indipendente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

