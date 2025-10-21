Black Friday 2025 | le offerte moda da non perdere e come fare affari di stile

S top agli acquisti: le vere esperte di shopping aspettano il Black Friday 2025 per fare affari di stile. Perché se è vero che il timing è tutto, con la moda in sconto vale doppio. Mentre gli acquisti d’impulso riempiono carrelli (e armadi) di capi superflui, il Black Friday 2025, in calendario il 28 novembre, è l’occasione perfetta per fare acquisti ragionati e aggiornare il guardaroba con pezzi chiave a prezzi più accessibili. Camicia a quadri: 5 outfit di tendenza per l’Autunno-Inverno X Le grandi catene di abbigliamento, i brand più popolari e gli e-commerce più amati si preparano già con settimane di anticipo: svendite temporanee, flash sale e offerte riservate a chi si iscrive alle newsletter. 🔗 Leggi su Iodonna.it

